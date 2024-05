Beauty routine: come struccarsi correttamente e in modo appropriato?

Molte donne sottovalutano gli effetti causati da una mancata o scadente detersione del viso. La rimozione del trucco, invece è un’attività che apporta numerosi effetti benefici quando viene svolta con accuratezza e costanza. Non a caso, questa sana abitudine preserva l’epidermide dalle irritazioni e dalle conseguenze indesiderate provocate dall’invecchiamento precoce. Prima di andare a letto, la pelle deve essere ripulita dal make up e dalle impurità che si sono depositate sul volto durante la giornata. Il processo di rigenerazione cellulare, che avviene ogni notte, viene ostacolato dal trucco che non è stato rimosso. La cute non respira e il meccanismo naturale di esfoliazione subisce una netta battuta d’arresto con inevitabili ripercussioni sulla tenuta del collagene. I residui del make up e delle sostanze inquinanti ostruiscono anche i pori che alimentano la comparsa di brufoli e altre sgradevoli impurità estetiche. La detersione quotidiana della pelle garantisce numerosi benefici e in questo articolo scopriremo i migliori metodi per struccare il viso.

Consigli e buone abitudini per un volto luminoso e giovanile

La routine più appropriata per la cura giornaliera del viso prevede alcuni semplici passaggi e l’impiego di alcuni prodotti appositi. Per struccarsi in maniera corretta ed efficace si devono selezionare i detergenti in base alle caratteristiche della propria pelle. L’epidermide mista o grassa, ad esempio, richiede un trattamento differente da quella secca che deve essere nutrita con un tonico speciale. Per reidratare la cute e ristabilire il ph naturale si possono adottare degli accorgimenti che riguardano la routine quotidiana di bellezza. La pelle acquisisce un aspetto migliore quando viene ripulita a fondo ogni giorno con dei trattamenti costanti e meticolosi. Per stimolare la rigenerazione cellulare, infatti, è indispensabile un detergente struccante per il viso appropriato, efficace e rinfrescante. In commercio vi sono differenti prodotti che si possono utilizzare per rimuovere il make up e agevolare l’esfoliazione naturale durante la notte. Gli struccanti più comuni per la cura e la detersione del viso sono disponibili nelle seguenti tipologie:

Acqua micellare

Crema

Gel

Lozione

Mousse

Olio

Salviette

Le caratteristiche dell’epidermide e alcune particolari necessità determinano la scelta del prodotto più adatto per la beauty routine. In alcuni casi, infatti, il detergente rimuove anche il sebo in eccesso che ostruisce i pori e agevola la comparsa dei punti neri. Per eliminare completamente il trucco dal volto si devono utilizzare anche dei dischetti, degli asciugamani o degli appositi guanti.

Come valorizzare un viso con una routine di bellezza accurata e quotidiana?

Gli occhi sono il punto di partenza più opportuno per la detersione del volto e la stimolazione della rigenerazione cellulare. Un batuffolo imbevuto con lo struccante prescelto rimuove qualsiasi residuo con dei movimenti lenti e delicati. Il detergente, successivamente, può essere applicato sul viso e sul collo senza tralasciare l’area posta sotto il mento. L’operazione deve essere ripetuta finché tutta la zona non risulta completamente pulita e struccata. È giunto il momento di un’abbondante sciacquata con acqua tiepida per agevolare la completa rimozione di tutti i residui dal volto e andare finalmente a letto. Nelle ore notturne la pelle che non è stata struccata tende a seccare, invecchiare e a trattenere tutte le impurità. I risultati sono una maggiore esposizione agli effetti dei radicali liberi e la comparsa prematura delle rughe.