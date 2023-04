I casinò online hanno un futuro?

Gli ultimi anni hanno significato molto per l’intrattenimento online. Dalla comparsa di innumerevoli servizi di streaming di altissima qualità, alla diffusione del gioco online sotto ogni forma, l’evoluzione dei servizi dedicati ai passatempi è inarrestabile. Dobbiamo parte di tutto ciò all’avvento della tecnologia e delle piattaforme digitali, che hanno permesso anche alle realtà di gioco d’azzardo, fino all’inizio del decennio del 2000 snobbati come siti “poco sicuri”, di entrare a far parte della quotidianità di molti, di fatto diventando piattaforme estremamente popolari dove giocare contro il computer a classici come blackjack, con gli altri giocatori e negli ultimi anni persino con dei croupier reali, umani, in diretta dai casinò fisici sparsi nel mondo. L’anno 2022, comprensibilmente, si preannuncia come un altro anno di crescita per l’industria del gioco d’azzardo online, con numeri impressionanti che mostrano il potenziale della piattaforma digitale.

Guardare ai numeri per capire il futuro

Alcuni potrebbero credere che sia un semplice “boom”, ma in realtà il 2022 conferma un trend ormai decennale di crescita dei servizi online. Secondo le statistiche, i casinò online dovrebbero raggiungere un valore di mercato di circa 100 miliardi di dollari entro il 2025. Il numero di persone che giocano nei casinò online è in costante crescita, con un aumento del 10% ogni anno.

Guardando a tutte le statistiche sommate, è facile prevedere che il gioco d’azzardo online continuerà ad evolversi, grazie anche alle tecnologie sempre più avanzate. Rendendo i casinò online più accessibili e convenienti per i giocatori di ogni tipo, significa che anche i semplici “curiosi” potranno rilassarsi qualche ora con un semplice telefonino, a qualsiasi ora.

Che dire poi delle tecnologie in sviluppo? Nel 2022 è previsto un aumento dell’uso di tecnologie come la realtà virtuale e quella aumentata. Queste tecnologie permetteranno ai giocatori di immergersi in un’esperienza di gioco più coinvolgente e realistica, di fatto poco prevedibile.

L’impatto delle legislazioni sui casinò online

Grazie alla legislazione sempre più rigida e controllata, inoltre, gli operatori di casinò online, come nel caso di live casino online di Betfair sono tenuti a fornire una serie di misure di sicurezza e protezione per garantire che i giocatori siano protetti da problemi di gioco d’azzardo compulsivo e da altre minacce come il furto di identità e la frode. Se la tecnologia bancaria ha permesso la sicurezza delle transazioni, i governi assicurano il rispetto del concetto di “gioco sicuro”, senza dinamiche a favore del banco.

In generale, il futuro dei casinò online è più che certo. Non è un caso che così tanti operatori anche precedentemente poco coinvolti nel gioco d’azzardo online, stiano effettuando investimenti in tal senso. Il 2022 si preannuncia come un altro anno di crescita per i casinò online, con un trend previsto in crescita fino almeno al 2030.

L’unico vero limite a questa attuale realtà è in sostanza l’approccio che attueranno nei prossimi anni i singoli governi, per contrastare il fenomeno della ludopatia, attuare legislazioni in linea con i tempi e, soprattutto, integrare le nuove tecnologie che verranno sviluppate e che sono in corso di realizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright OVERPRESS