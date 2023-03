Social media e sicurezza: quattro “condivisioni” da evitare per proteggersi da furti e hacker

Condividere la propria vita sui social media è diventato un’abitudine per molti di noi, tuttavia pochi sono consapevoli del rischio che ciò può comportare per la nostra privacy e la sicurezza dei nostri dati personali. Nel solo 2022, si sono registrate quasi un milione e mezzo di frodi legate all’usurpazione di identità, e i social network sono risultati tra le principali cause di questa preoccupante tendenza.

Ma perché accade questo? Nella maggioranza dei casi, il tutto avviene perché spesso non ci rendiamo conto delle informazioni sensibili che involontariamente condividiamo e che possono essere sfruttate da malintenzionati per rubarci i dati e l’identità. Per evitare questo rischio, è importante sapere cosa non va mai reso pubblico, nemmeno quando siamo certi che a leggere i nostri post saranno sempre e soltanto i nostri amici.

In quest’articolo analizzeremo quattro categorie di informazioni che, seguendo i consigli degli esperti del settore, d’ora in avanti faresti bene a tenere private.

Fonte: Unsplash

1. Informazioni personali

Evita di condividere troppe informazioni personali sui tuoi profili social. In altre parole, meno condividi, più sei al sicuro. Tieni presente che rendere pubblici dettagli come il tuo compleanno, la città in cui risiedi o le scuole frequentate dà agli hacker una visione più completa del tuo profilo e della tua vita.

Assicurati di fare una verifica completa dei tuoi account online e di rimuovere qualsiasi informazione che non vuoi sia pubblica. Poi, fai un ulteriore e step e cerca il tuo nome in un motore di ricerca come Google, così saprai cosa possono vedere gli altri. Quindi elimina (o chiedi di eliminare) ciò che non vuoi che resti online.

2. La tua casa

Se hai appena comprato una nuova casa, non condividere mai l’indirizzo esatto sui social media. Non pubblicare mai foto che mostrino il numero civico, il tuo nome sul citofono o altre immagini che possano identificare la tua abitazione.

Queste cautele andrebbero adottate non soltanto da te, ma anche dai tuoi cari. Secondo uno studio di ExpressVPN sul gaming , il 76% dei genitori ha ammesso di dover insegnare ai propri figli come proteggersi sui social. Un’ulteriore conferma dell’importanza di educare se stessi e tutti i membri della propria famiglia sui rischi legati all’uso dei social e alla condivisione di dati personali online.

Fonte: Unsplash

3. Informazioni di pagamento

I marketplace dei social media, i rivenditori e altri siti si affidano alla condivisione di informazioni di pagamento tramite portali online e app. Se qualcuno ti chiede informazioni di pagamento in modo sospetto o intuisci che qualcosa non va, ferma tutto e non fornire nessun dato.

Stai attento su Facebook Marketplace e prenditi il tuo tempo per verificare la reputazione dei rivenditori che ti inviano della pubblicità, cercandoli su Google e controllando la loro valutazione su siti come Trustpilot prima di effettuare un acquisto.

4. Dettagli sulla posizione

Se sei in cammino verso un’altra città o se sei partito in giro per il mondo, potresti essere tentato di condividere alcune foto del tuo viaggio sui social. Tuttavia, farlo in tempo reale potrebbe esporre te e la tua proprietà al furto d’identità e dei beni. Gli estranei online possono vedere che sei lontano da casa e decidere di approfittare del fatto che sei assente per fare il proprio gioco.

Per evitare questo rischio, è meglio non pubblicare le foto subito, ma aspettare di essere tornati a casa. O se vuoi prendere una decisione ancora più saggia, puoi scegliere di far vedere le immagini dal vivo ai tuoi amici e non pubblicare mai i tuoi spostamenti sui social.

