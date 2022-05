SideNotes: un cassetto magico per le nostre note (e non solo)

Se organizzate la vostra vita, anche solo quella lavorativa, attraverso le note allora potrebbe interessarvi SideNotes.

Disponibile sul Mac App Store al costo di 19,99€, questa applicazione vi attiva una sidebar laterale che potete organizzare in cartelle contenenti tutti i vostri appunti, le vostre cose da fare, i vostri file.

Sì, non parliamo soltanto di note infatti (e su quelle apriremo un capitolo a parte), ma di tutto ciò che vogliamo organizzare in questa sorta di cassetto magico nascosto sulla destra (o sulla sinistra, si può decidere nelle impostazioni dell’app) della nostra scrivania.

L’organizzazione in cartelle consente di evitare quell’accozzaglia di note che inevitabilmente si viene a generare dopo svariate settimane di utilizzo. Possiamo creare cartelle per il lavoro, altre per i nostri appunti personali, e così via. Per inserire dei file basta un drag and drop all’interno della cartella, o della nota, e il file potrà essere spostato nuovamente sul desktop in qualsiasi momento.

Le note non sono solo rapide da prendere, ma posso anche essere rese eleganti attraverso la formattazione del testo. Attraverso la formattazione possiamo inserire grassetti, corsivi, elenchi stile To-Do, ma anche colorare le intere note di diversi colori così da differenziarle, ad esempio, per topic.

SideNotes si sincronizza con iCloud e supporta i comandi rapidi. Possiamo impostare, infatti, diverse abbreviazioni da tastiera per, ad esempio, aprire o chiudere la Side. Sempre dalle impostazioni dell’app è possibile anche scegliere se aprire la Side portando il mouse sulla destra (o sulla sinistra) oppure cliccando sull’apposita maniglia/cursore trasparente. Personalmente ho preferito quest’ultima opzione in quanto l’indirizzare il mouse verso destra mi causava improvvise aperture non richieste della Side.

Ultima particolarità: i temi. Gli sviluppatori dell’app hanno infatti nel loro sito dei temi custom che possiamo installare per modificare la tonalità colore delle note e della Side in modo tale da personalizzare ulterioremente lo stile di SideNotes.

Muovo soltanto una critica alla visuale cartelle: per chi non ha la necessità di creare un numero abbastanza elevato di Folders, questa prima zona di SideNotes risulta essere un po’ vuota. Vedendo gli screenshot pubblicati dagli sviluppatori sul loro sito ufficiale ho pensato anche io di creare una cartella “Note rapide” tenendola sempre aperta. Scrivo sempre lì le mie note, inserisco sempre lì i miei collegamenti rapidi e me li vado a spostare soltanto in un secondo momento, per meglio organizzarmi il tutto. Sarebbe stato più produttivo avere una sorta di vista “Inbox” appena sotto le cartelle create.

