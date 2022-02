Come usare WordPress per creare siti web con semplicità

Internet oggi rappresenta un mezzo fondamentale per molti di noi: dalla comunicazione al business, passando per servizi e social, ormai il grande web è entrato a far parte della quotidianità di tutti noi. E sempre più persone vogliono creare un sito internet per svariati motivi, come un blog personale oppure un sito di e-commerce. In casi del genere, WordPress diventa ben presto il nostro migliore alleato.

Nella giungla digitale esistono circa 1,7 miliardi di siti internet, per un totale di oltre 50 miliardi di pagine web. E considerate queste cifre, viene stimato che circa 450 milioni di siti e blog siano realizzati usando proprio WordPress, che sarebbe il CMS (Content Manager System) più famoso e usato al mondo. Scegliere WordPress per il proprio sito è probabilmente l’idea migliore, ma come mai?

Aprire un sito internet senza programmare

Alla base del successo di WordPress c’è ovviamente la sua facilità di utilizzo. Non solo il software è gratuito, ma per installarlo e usarlo non serve nemmeno sapere programmare. Niente linee di codice da scrivere quando si usa WordPress: per organizzare il proprio sito basta usare una serie di menù, pagine e categorie. Ovviamente poi si possono fare modifiche e aggiungere funzioni di ogni tipo: tramite dei comodi menù si può inserire ciò che si vuole, dalle sidebar fino ai moduli contatto.

Fonte: Unsplash

Per installare WordPress basta avere uno spazio di hosting, acquistabile presso uno dei tanti provider che esistono in rete. Ormai si trovano offerte ad hoc pensate proprio per chi vuole usare WordPress, con pacchetti di hosting che già includono WordPress installato sul server. In casi del genere, basta letteralmente acquistare una di queste offerte per avere già accesso, chiavi in mano, al proprio sito con WordPress installato e pronto all’utilizzo.

Ovviamente, oltre a uno spazio di hosting con WordPress già preinstallato, vi servirà anche un dominio (il nome del vostro sito internet). Un dominio lo si può acquistare direttamente insieme a uno spazio di hosting oppure lo si può comprare presso un altro provider e poi si possono indirizzare i propri server al dominio acquistato dall’altro provider (sembra difficile a dirsi, ma in realtà si devono solo fare dei semplici passaggi ben spiegati sulle FAQ di ogni provider che vende domini e hosting).

Tema e plugin per rendere unico il proprio spazio web

Una volta che si farà accesso a WordPress per la prima volta bisognerà rimboccarsi le mani per personalizzare il proprio sito. I plugin diventano quindi fondamentali per personalizzare il sito e trasformarlo in tutto ciò che si vuole. Pensate a un plugin come una funzione extra che aggiungete al vostro sito. Per esempio, un sito per scommesse sul calcio dovrà averevarie funzioni per presentare una piattaforma funzionante ai propri clienti, come:

Un plugin per mostrare l’elenco degli eventi dove scommettere;

Un plugin per mostrare le quote in tempo reale;

Un plugin per rappresentare la schedina dell’utente;

Magari anche un plugin per mostrare le notizie e statistiche più recenti dei vari match;

Così come un plugin per vedere la telecronaca di un evento live in diretta.

Fonte: Unsplash

Ognuna di queste funzioni viene rappresentata da un plugin e su WordPress esistono decine di migliaia di plugin diversi, moltissimi dei quali gratuiti. Tramite plugin si possono inserire form di contatto, modificare la struttura del proprio sito, trasformarlo in un e-commerce, inserire un sistema a punteggio per le recensioni, gestire i commenti su un blog, ma anche garantire la sicurezza del proprio sito ed evitare lo spam.

Il tocco finale poi è il tema di WordPress, ovvero tutti gli elementi grafici del proprio sito. Anche in questo caso non c’è bisogno di inserire codici in html, visto che i temi possono essere tranquillamente acquistati sugli shop online dedicati a WordPress. Ed esistono anche parecchi temi gratuiti, già presenti dentro WordPress stesso (anche se è sempre consigliato comprare un nuovo tema, che spesso hanno più elementi e sono molto più belli a vedersi).

