Indubbiamente avere la possibilità di utilizzare un sistema come quello pensato e sviluppato da Apple, battezzato CarPlay, all’interno della propria auto non può che essere comodo per qualsiasi possessore di un iPhone. Avere a portata di tap le principali app (o almeno quelle che attualmente includono il supporto) con una veste grafica semplificata al massimo per non distrarre troppo il guidatore.

Uno dei vincoli, però, che hanno sempre contraddistinto i sistemi Apple CarPlay dai suoi competitor é stato l’utilizzo obbligatorio del cavo per connettere l’auto all’iPhone e attivare così CarPlay. Soltanto di recente Apple ha introdotto il supporto alla modalità Wireless, ma solo su alcuni recenti modelli di auto.

Allora chi ha già acquistato un’automobile con il tradizionale supporto CarPlay via cavo non può sfruttare la sicuramente più comoda modalità Wireless? No, almeno non nativamente. Ci viene però in soccorso un accessorio, chiamato CARPLAY2air, che ha la funzione di abilitare la modalità wireless su qualsiasi sistema CarPlay.

Utilizzarlo é abbastanza semplice: una volta collegato alla presa usb della vostra auto, dove avete sempre collegato il cavo Lightning per connettere l’iPhone, si attiva CarPlay, come se lo smartphone di Apple fosse collegato, appunto, via cavo.

In una fase di prima configurazione dovrete abbinare il vostro iPhone a questo accessorio via Bluetooth. Nulla di più semplice grazie alle istruzioni che compaiono a video, direttamente dentro CarPlay.

Una volta abbinato si attiverà CarPlay e voi potrete tranquillamente continuare a tenere il vostro iPhone in tasca. Una comodità unica che non scende a compromessi. Infatti, le prestazioni del funzionamento via Wireless equivalgono a quelle via cavo. Il produttore promette aggiornamenti continui per proseguire il supporto alle nuove versioni di iOS. Noi lo abbiamo testato con la prima beta di iOS 14 e funziona senza alcun tipo di problema. Il suo costo si aggira sui 115 euro.

