Scommesse di calcio: un universo ludico in continuo divenire

Come mai i pronostici legati al pallone che rotola possono cambiare anche nel giro di pochi giorni?

Amanti delle scommesse sportive drizzate le orecchie perché stiamo per svelarvi un importante segreto di cui d’ora in poi dovrete fare assolutamente tesoro: l’universo ludico del gambling calcistico è uno spazio del divertimento in continuo divenire. Segnatevelo perché è molto importante! In che senso vi starete sicuramente chiedendo? Detto in parole semplici, quando decidete di puntare ad esempio sulla vittoria in campionato di un team rispetto ad un altro, può accadere che l’infortunio di un top player, l’esonero di un allenatore ed altre variabili incontrollabili possano concorrere a stravolgere un risultato che sulla carta dovrebbe essere scontato.

Quante volte vi è capitato, dopo tanti solidi ragionamenti ed ore passate a studiare le statistiche pallonare delle formazioni più forti, che la vostra puntata, realizzata magari in agosto, venisse stravolta da una serie di eventi funesti? Crediamo spesso. Non è colpa di nessuno, ma è giusto ricordare la sfortuna può far parte del mondo del gambling, ancor più se c’è di mezzo il calcio. Con ciò non vogliamo esortarvi a non tentare la fortuna, anzi…Solamente, decidendo di scrivere questo articolo, abbiamo pensato di parlarvi di una sfaccettatura relativa al mondo delle scommesse sportive che ci sembra essere insolita, originale ed al tempo stesso accattivante.

La stagione del Napoli di quest’anno ed un infortunio eccellente…

Cercare di indovinare gli esiti delle innumerevoli manifestazioni di sport oppure giocare alle slot machine o a black jack su siti Internet come casino.com italia fa parte del dna di noi abitanti del Belpaese, inutile negarlo. Oggi ancor più di ieri, grazie al veloce progredire della tecnologia, possiamo essere presenti contemporaneamente in più luoghi virtuali del divertimento e questo è un bel vantaggio soprattutto per un popolo – come il nostro – che vive e pasteggia di calcio. Puntare sul Napoli vincitore del campionato di Serie A di quest’anno è ciò che molti di noi hanno fatto a luglio/agosto e con giustificata sicurezza. Eppure è successo proprio ciò di cui vi abbiamo parlato poco sopra: i partenopei, partiti favoriti insieme alla solita Juve, invece che trovarsi in vetta alla classifica, ora occupano una posizione mediana, dopo che la squadra ha smesso di seguire i dettami dell’esonerato Carlo Ancelotti.

Questa è una delle variabili, che abbiamo prima definitivo incontrollabile, che ha cambiato il destino degli Azzurri. Da possibile vincitore del tricolore, l’Asinello, ex mirabile corazzata imbattibile, sta lottando per arrivare almeno in Europa League. Un bel cambiamento, non trovate? Se nel caso del Napoli la cacciata dell’allenatore ha avuto un impatto non trascurabile, come dimenticare l’infortunio eccellente capitato nel 2000 a Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo il Fenomeno, che compromise il cammino di un’Inter lanciatissima verso lo scudetto? All’epoca scommettere su quella squadra nerazzurra, in cui limitava il brasiliano, era un’ottima scelta – il numero 10 da solo era infatti in grado di vincere qualsiasi partita – eppure la lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro tolse alla Beneamata la concreta possibilità di fregiarsi del titolo di Campione d’Italia.

Quante variabili interessano le scommesse sportive!

Come avete potuto comprendere, le variabili che interessano una scommessa sportiva, e la possono influenzare, sono davvero tante: nel calcio poi la perdita di un top player può essere devastante. Per questo motivo è sempre importante realizzare puntate provando ad ipotizzare qualsiasi tipo di scenario: solo così ci si potrà divertire riuscendo ad azzeccare il pronostico finale!

