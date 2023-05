L’estate si avvicina: come prevenire il grande caldo in casa

L’estate si avvicina, e al destino non ci si può opporre: il caldo diventerà (anzi, tornerà) presto il grande protagonista della quotidianità, anche all’interno delle quattro mura domestiche. Di conseguenza, emerge la necessità di anticipare l’arrivo del solleone estivo in casa, adottando anzitempo alcune soluzioni utili per stemperare – letteralmente – il problema.

La soluzione versatile: il condizionatore inverter

Il condizionatore inverter è un sistema che permette di riscaldare o raffreddare l’aria domestica, a seconda delle proprie necessità, con consumi energetici contenuti e senza produrre emissioni nocive. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo elettrodomestico può essere anche dotato di modulo per la connessione WiFi, così da poterlo gestire in remoto. Si tratta di una peculiarità che troviamo in alcuni climatizzatori inverter in vendita online, giusto per fare un esempio concreto. Come se non bastasse già questo, alcuni condizionatori di tale categoria montano un filtro al plasma, il cui scopo è garantire la purificazione dell’aria.

L’isolamento termico: un investimento che ripaga nel tempo

Una buona strategia per prevenire il grande caldo in casa, muovendosi con un discreto anticipo, è la seguente: migliorare l’isolamento termico delle pareti, del tetto e dei pavimenti. Un’efficiente coibentazione, non a caso, riduce gli scambi termici tra l’interno e l’ambiente esterno, mantenendo l’abitazione fresca d’estate e calda d’inverno. Sebbene possa sembrare un intervento costoso, nel lungo periodo si rivela un investimento più che intelligente, in quanto consente di risparmiare sui costi legati agli sprechi energetici. Fra le soluzioni più interessanti ed efficaci in assoluto, poi, troviamo la posa del cosiddetto cappotto termico.

Le tende oscuranti: un alleato contro il calore del sole

Le tende oscuranti rappresentano una soluzione semplice ed economica, per limitare l’entrata del calore nelle stanze esposte al sole. Questi tessuti sono progettati per bloccare i raggi solari e ridurre la temperatura interna, senza compromettere l’illuminazione naturale degli ambienti. Le tende oscuranti possono essere facilmente installate sulle finestre e sulle porte finestre, e sono disponibili in una vasta gamma di colori, stili e materiali, per adattarsi ad ogni esigenza o stile. Ovviamente si tratta di una “soluzione tampone”, da adottare in combinazione con il climatizzatore e l’isolamento termico.

Il verde che rinfresca: piante e pergolati per creare ombra e benessere

Le piante possono a loro volta fornire una preziosa mano d’aiuto, consentendoci di vivere in una casa più fresca, ammorbidendo così l’afa estiva. Il consiglio, in tal senso, è di posizionare le nostre amiche verdi vicino alle finestre e alle pareti esposte direttamente al sole. In questo modo sarà possibile creare una vera e propria barriera naturale, in grado di filtrare i raggi solari e ridurre il calore percepito in casa. Inoltre, le piante assorbono l’anidride carbonica e producono ossigeno, migliorando la qualità dell’aria e il benessere generale.

Una soluzione alternativa o complementare è l’installazione di pergolati o gazebo nel giardino o sul terrazzo, che offrono una zona d’ombra e un riparo dal sole cocente. Questa opzione risulta vitale per chi desidera godersi i propri spazi esterni in estate. Infine, ci sono tantissimi modelli e materiali fra cui scegliere.

