I casinò più belli del mondo

Foto: Pixabay

Il mercato del turismo è uno dei più importanti a livello mondiale, scatenando un indotto piuttosto cospicuo a livello economico, ed è per questo che varie misure governative puntano su di esso anche per la riqualificazione del territorio. In tale contesto, il turismo che si abbina ad attività di svago e intrattenimento come il gambling, è uno dei segmenti più solidi, come certificato ultimamente dagli oltre 13 milioni di visitatori registrati nel 2022 presso la città di Venezia. Il capoluogo del Veneto e una delle urbi che meglio può descrivere il perfetto connubio tra turismo classico e casinò, molti dei quali in Europa sorgono in splendide località.